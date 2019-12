PALERMO – Cappellini di Babbo Natale invadono le corsie dell’Ospedale dei Bambini di Palermo. Tra la sorpresa di pazienti e loro parenti, uomini e donne in camice si trasformano all’improvviso in provetti ballerini e all’unisono improntano un ballo.

Dopo l’edizione 2018, anche per il Natale 2019 il personale sanitario ha animato le corsie dell’ospedale allestendo un flash mob per strappare un sorriso e augurare l’inizio di un buon anno a tutti i pazienti e alle loro famiglie. Ma è stata anche l’occasione, per i dipendenti dell’ospedale, per festeggiare il prossimo pensionamento della dott.ssa Fortunata Fucà, ringraziandola in questo modo per l’impegno svolto come direttore della U.O. Pronto Soccorso e Pediatria d’Urgenza.

All’edizione 2019 ha partecipato il Laboratorio Teatrale Kerygma di Palermo che ne ha curato le coreografie.

L’edizione 2018 era stata dedicata al dottore Giuseppe Liotta, il Pediatra dell’ospedale ucciso dalla furia della natura il mese prima a Corleone.