Il Maestrale sferza Palermo, una bimba di otto anni ferita

Alberi sradicati, cornicioni finiti sulle strade e cartelloni divelti. È questo il bilancio dei danni causati dal vento di Maestrale che da ieri imperversa sulla città di Palermo a oltre 95 km/h.

È stata anche una notte difficile per i Vigili del Fuoco che hanno dovuto rispondere a più di una cinquantina di interventi come quello avvenuto all’Ospedale dei Bambini dove è crollata una parte di muro. Alla Zisa è caduto un albero danneggiando quattro auto e in via Marchese di Villabianca, poco dopo le 12:30, una bambina di otto anni è stata colpita da una parabola caduta dal tetto di un palazzo. La piccola era insieme al papà, racconta il fratello, quando all’improvviso le forti raffiche di vento hanno fatto spezzare il palo dove erano agganciate le due parabole e una di queste è finita sulla nuca della bambina.

A questo punto è stata portata immediatamente all’ospedale Cervello dove si trova tutt’ora ricoverata per degli accertamenti. Dall’ospedale assicurano che la piccola non è in pericolo di vita.

Sono stati anche sospesi i treni Palermo-Messina a causa dell’erosione di cento metri di massicciata tra Capo d’Orlando e Brolo che ha provocato danni agli impianti della rete ferroviaria, costringendo i convogli a fermarsi. Sono stati impiegati quindi dei bus sostitutivi per far fronte ai disagi. Per il ripristino dell’infrastruttura si attendono condizioni meteo migliori.

Come sarà il tempo nelle prossime ore?

Intanto prosegue l’allerta meteo che sarà in vigore fino ad oggi. I venti continueranno a soffiare forti o molto forti su tutta la città e per questo motivo la protezione civile invita i cittadini a restare a casa perché tenderanno ad indebolirsi solo in nottata con qualche possibile piovasco.