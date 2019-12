Burrasca di Maestrale in arrivo, è massima allerta

Non come la settimana scorsa, ma i venti saranno forti e potrebbero raggiungere valori intorno ai 100 km/h. Così prevedono i modelli di previsione che stanno seguendo la perturbazione in avvicinamento sull’Isola che porterà precipitazioni accompagnate da venti di Libeccio in progressivo aumento.

Per la giornata di domani quindi, al mattino si prevede intensa nuvolosità che potrebbe portare allo sviluppo di precipitazioni anche moderate. A partire dal pomeriggio la situazione peggiorerà ulteriormente a causa dell’aumento della velocità del vento e in serata potrebbero registrarsi raffiche molto forti paragonandosi a una vera e propria burrasca causando non pochi problemi.

Date anche le condizioni avverse del mare le compagnie di navigazione corrono ai ripari. Per la serata di domani è stato comunicato che i traghetti per Napoli, isole e Genova non salperanno a causa del mare forza 7 previsto.

La Tirrenia ha espressamente comunicato che: “in data 22/12/2019 a causa delle avverse condizioni meteomarine la partenza per il porto di Napoli prevista per le ore 20:15 è stata posticipata al giorno successivo al medesimo orario”.

In effetti dalla notte di lunedì il vento sarà molto forte di Maestrale e ne determinerà anche un calo termico per la giornata di lunedì quando si registreranno i 15 gradi di massima.