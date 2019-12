Intervento di bonifica sulla Provinciale 57. Il consigliere Pillitteri: “Grande attenzione dell’amministrazione nei confronti della frazione

MONREALE – Solo sabato scorso il forte vento aveva causato per tutta una notte l’interruzione del traffico stradale sulla Provinciale 57, nel tratto di collegamento tra San Martino e Palermo. Diversi i rami e i tronchi di pino caduti sulle carreggiate. Nella mattinata successiva la strada era stata riaperta grazie alla rimozione dei tronchi.

Questa mattina la ditta incaricata dalla Città Metropolitana è intervenuta per svolgere i lavori di pulizia straordinaria, così da rimuovere ramaglie, tronchi e alberi pericolanti.

Saranno effettuati altri interventi per garantire la sicurezza sul transito. Sul luogo Leonardo Vittoria, componente di maggioranza della consulta di San Martino Leonardo Vittoria.

Ha espresso soddisfazione il Capogruppo di Diventerà Bellissima al Comune Flavio Pillitteri: “Voglio ringraziare la Città Metropolitana, per essersi attivata in questo primo intervento, il sindaco Arcidiacono e il Presidente del Consiglio Comunale Marco Intravaia, per il prezioso interessamento. Ennesima dimostrazione dell’attenzione dell’amministrazione Arcidiacono nei confronti della frazione”.