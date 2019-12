Monreale, messa di Natale in comune officiata dall’Arcivescovo Pennisi

Perde la figlia di 5 mesi al Pronto Soccorso: “Mettete a tacere quella scimmia”

Cronaca

Partorire un bambino è un cataclisma che ribalta la vita di ogni donna, in qualsiasi continente, in qualunque latitudine o longitudine. Tutte le mamme del mondo gioiscono per i loro bambini, soffrono se stanno male, piangono e urlano disperatament..