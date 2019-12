Cosa fare a Natale a Monreale: tutti gli eventi

[gallery ids="129108,129107,129106"] PALERMO - Torna all’aeroporto di Palermo il presepe in ceramica del maestro Nicolò Giuliano. Per il secondo anno l’opera si trova esposta nella hall arrivi del Falcone Borsellino. All’inaugurazione d..

Dramma all’ospedale di Corleone, nasce morta una bambina al nono mese di gravidanza

Eventi

La Procura della Repubblica di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta in seguito alla morte di una bambina avvenuta nel grembo di una donna il 14 dicembre. La piccola Miriam, questo il nome che era stato scelto per la bambina, non ha mai visto la luce. Il suo cuore ha smesso di battere ancora prima ..