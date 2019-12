Corleone, “Il sogno di Maria”, la magia del presepe vivente. Storia, cultura e tradizione

CORLEONE – Dalla Natività alla Passione di Cristo. Ben oltre quaranta diversi quadri scenici verranno rappresentati lungo un percorso itinerante all’interno del presepe vivente “Il sogno di Maria” di Corleone. L’appuntamento curato dall’associazione culturale Fenix ETS è per i giorni 26-28-29 dicembre e per il 05 e 06 gennaio 2020, dalle ore 17.30 alle ore 23.00. L’ultimo ingresso è per le ore 21.30.

Sono previsti percorsi ambientati nella città per ripercorrere la storia che dall’Annunciazione culmina nella nascita di Cristo. “Il sogno di Maria” è ideato e scritto da Rocco Chinnici, vincitore del premio “Miglior presepe d’Europa” 2018/2019. La rappresentazione metterà in luce le eccellenze urbane, territoriali e naturalistiche della città di Corleone, oltre a quelle locali legate alla gastronomia e all’artigianato. Favorirà anche la diffusione delle specificità culturali legate alle condizioni storico-sociali del luogo.

INGRESSO

Il ticket di ingresso ha un costo di € 5,00, acquistabile direttamente in loco presso l’apposita biglietteria. L’ingresso sarà gratuito per i bambini fino ai 6 anni di età. Al momento dell’acquisto sarà assegnato anche l’orario di ingresso al percorso, onde evitare l’attesa in coda. Nel frattempo sarà così possibile visitare i monumenti della città. È possibile prenotare il proprio ingresso in anticipo, attraverso il sito www.presepeviventecorleone.it