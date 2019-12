Birre di Natale in Abbazia, torna la rassegna a San Martino delle Scale

SAN MARTINO DELLE SCALE – Un appuntamento fisso e imperdibile è quello con “Birre di Natale in Abbazia”. La rassegna si terrà sabato 21 dicembre, dalle ore 16 alle 23, e domenica 22 dicembre, dalle ore 11 alle 22. Anche quest’anno l’evento si svolgerà nella sala abbaziale di San Martino delle Scale, organizzato dall’associazione Hora Benedicta.

Nelle due giornate vi sarà una sfilata di birre artigianali e un susseguirsi di degustazioni di prodotti tipici siciliani. Non mancheranno laboratori, canti gregoriani e visite guidate all’interno dell’Abbazia. Comincia sabato 21 dicembre alle ore 16.00 con il taglio del nastro. Dalle ore 17.00, un laboratorio di degustazione riservato a 30 persone ed organizzato dai soci di Hora Benedicta, la birra prodotta all’interno dell’Abbazia. Tre le birre in degustazione. Alle 18.15, una lezione-concerto del maestro Michele Piccione. Alle 20.00, nuova lezione dei soci di Hora Benedicta sulle tecniche di degustazione delle birre, con tre etichette da assaggiare e studiare. Alle 21.00 meditazione in canto gregoriano a cura dei monaci benedettini.



Domenica 21 si comincia alle ore 11.00. Alle 12.00 la Santa Messa nella chiesa dell’Abbazia. Alle 17.00 e alle 20.00, i laboratori di degustazione a cura dei soci di Hora Benedicta, riservati a 30 persone e con tre birre per corso in degustazione. Alle ore 18.15 la visita guidata riservata a 20 persone al laboratorio di restauro del libro. Alle ore 21.00 concerto gratuito del coro “Cum Iubilo” che eseguirà i suoi brani più celebri.

Dopo il concerto del coro “Cum Lubilo”, nell’ambito dell’iniziativa legata al restauro dell’organo monumentale dell’abbazia, distrutto dai topi, la forneria Messina di San Martino delle Scale, ha organizzato un percorso-degustazione delle specialità Natalizie, biscotti tipici e panettone artigianale. Sarà inoltre allestito l’angolo dei distillati e per rimanere in tema una Birra di Natale.

Il contributo è di 15 euro e il ricavato sarà interamente devoluto all’Abbazia per consentire i lavori di restauro dell’organo. I posti sono limitati. Per prenotazioni chiamare il numero 333 8504841. Per partecipare ai laboratori di degustazione occorre prenotarsi inviando una mail all’indirizzo info@horabenedicta.eu, indicando con precisione a quale laboratorio si intende partecipare e il numero dei partecipanti.