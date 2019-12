Raduno sotto il monumento Unesco, la piazza di Monreale diventa un parcheggio

Piazza Vittorio Emanuele a Monreale si trasforma in un parcheggio. No, non stiamo parlando dell’apertura alle auto della principale piazza monrealese come avveniva in passato, ma di una manifestazione, a detta di molti cittadini, dal discutibile valore culturale e storico.

Nel corso della mattina di Domenica 15 dicembre un folto gruppo di “Alfisti” ha organizzato un raduno di automobili con tappa in piazza Vittorio Emanuele. Peccato che ad essere esposte non c’erano Alfa Romeo Montreal, Alfa Romeo 6C 1750 GS, Giuliette, Giulie, Duetto ecc… In bella (?) mostra, come si vede dalla foto in copertina, c’erano auto che poco hanno a che vedere con la storia del mitico marchio automobilistico italiano. Se così fosse stato, si sarebbe potuta spiegare almeno la valenza della manifestazione all’interno di una piazza preclusa alle auto come da direttive Unesco.

E invece no. Auto normalissime, prive di qualsivoglia intessere storico e nemmeno così affascinanti, sono state parcheggiate davanti al Duomo di Monreale offrendo un panorama di discutibile bellezza.

Sia chiaro, gli appassionati di queste auto hanno tutto il diritto di organizzare raduni e manifestazioni e hanno avuto l’autorizzazione da parte del Comune di Monreale per entrare all’interno della piazza. Forse però la location monrealese non è quella ideale.

Una piazza come quella monrealese dovrebbe ospitare eventi di ben più alta caratura artistica, culturale, storica e non raduni automobilistici più adatti a parcheggi adibiti a tali manifestazioni. Qual è lo scopo di queste manifestazioni che non hanno davvero valore culturale e non si sposano con il profilo Unesco del Duomo?

L’impegno della città, come ha suggerito anche Aurelio Angelini, direttore della fondazione Unesco per la Sicilia, dovrebbe essere rivolto verso altre tipologie di eventi e manifestazioni. Cartelloni di eventi che possano elevare l’immagine della città e non trasformarla in un posteggio.