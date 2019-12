Concerto di Natale oggi pomeriggio all’Antonio Veneziano

MONREALE – Oggi pomeriggio si svolgerà il Concerto di Natale dell’orchestra didattica “Antonio Veneziano”. Ad esibire musiche natalizie saranno gli alunni delle classi di Pianoforte, di Violino, di Chitarra e di Percussioni. Saranno diretti rispettivamente dai professori: Silvana De Luca, Gianluigi Cristiano, Gabriele Palumbo e Riccardo Gangichiodo.

L’appuntamento è per le ore 16 nella Palestra della scuola. “A la nanita nana”, Orchestra didattica e coro; “Preludio in do minore bwv 999”, al pianoforte Alessia Lucchese; “Pinocchio”, al pianoforte Miriam Intravaia; “Image”, Glocknspiel Gabriele Sorrentino, Alberto Romano, Biagio Caputo e Alessandro Rispetta, mentre le percussioni sono state affidate a Emiliano Rincione e Emanuele Lino; “La bella e la bestia”, al violino Aurora Narisi, Gloria Salamone, Joele Segreto, Giuseppe Spennato e Andrea Schilleci, percussioni e glockenspiel Riccardo Lo Iacono; “Studio n.12”, alla chitarra Sara Leto; “Studio n.7” alla chitarra Gloria Balsano; “When the saints go marching in”, glockenspiel Alberto Di Maggio; “Lago dal Concerto L’inverno”, Orchestra didattica “Antonio Veneziano”; “Sad reflective piano”, al pianoforte Alessandro Salerno; “La leggenda del pianista sull’oceano”, al pianoforte Roberto Rincione; “The heart asks pleasure first”, al pianoforte Vittoria Covelli; “Fuga su un tema Russo, al pianoforte Alessandro Cerniglia e Mario Cocheo; “Greensleeves”, eseguito dall’Orchestra didattica “Antonio Veneziano”. Sono questi i testi scelti dai ragazzi della scuola Statale.