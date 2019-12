Bel tempo ancora per poco… da domani tornano le piogge e i venti

In queste ore stiamo assistendo a una nuova fase di “primavera” su Palermo, grazie al rinforzo di una zona anticiclonica, con temperature che anche oggi toccheranno punte di 21 gradi con venti deboli o assenti.

Questa situazione però non durerà molto a causa di un nuovo vortice depressionario che si formerà nella notte sul Nord Africa approdando dapprima con il suo fronte caldo sulla città, e che contribuirà ad un aumento progressivo dei venti di Scirocco, che soffieranno intorno ai 70 km/h.

Le piogge e i temporali si svilupperanno in serata per durare tutta la notte. Il passaggio successivo del fronte freddo determinerà un drastico calo delle temperature massime, infatti si toccheranno i 17 gradi, 3 gradi in meno rispetto ad oggi.

La situazione resterà invariata a causa di una zona di instabilità che persisterà sull’Isola fino alla giornata di venerdì con precipitazioni e nubi che ne altereranno la visibilità.

Le tendenze per il prossimo fine settimana parlano di piogge e temporali a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che potrebbe interessare in particolar modo la città.

Andando oltre con il tempo si hanno buone notizie per quanto riguarda il Natale per via di una zona anticiclonica che potrebbe proteggere l’intera Isola garantendo tempo stabile e soleggiato.