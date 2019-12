“Aspettando il Natale”, in Sala Novelli giochi, balli e tante sorprese

MONREALE – Anche quest’anno non poteva mancare l’appuntamento con “Aspettando il Natale”. L’evento è organizzato dall’associazione Casa delle Gioie e si svolgerà giorno 21, dalle ore 16 alle 18, in Sala Novelli. L’iniziativa è rivolta ai più piccoli, in programma giochi, balli e tante sorprese.

L’incontro è stato organizzato in collaborazione con le associazioni “Tritone” e “Basta volerlo”. “Sono contenta dell’affetto ricevuto dai miei tanti donatori, colleghi, mamme e amiche – commenta Enza Cangemi, presidente dell’associazione Casa delle Gioie – e sono grata per le donazioni ricevute. Abbiamo dovuto fermare la raccolta di indumenti sempre per il poco spazio a disposizione, per questo ancora una volta lancio uno appello. Spero che un benefattore o l’amministrazione può risolvere questa difficoltà, anche perché ci impedisce di consegnare in maniera immediata i doni alle famiglie. Inoltre, ci ostacola nello svolgimento delle tante attività elencate nello statuto. Forse il Natale può fare questo regalo alla Casa delle gioie”.