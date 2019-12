Riqualificazione del Quartiere Carmine, 3.800.000 euro in arrivo dalla Regione

MONREALE – Dopo l’approvazione della delibera del progetto esecutivo, per i lavori di riqualificazione dello storico quartiere Carmine, avvenuta qualche mese fa, arriva l’ok della Regione siciliana. Emesso il decreto di finanziamento dei lavori per un importo complessivo di 3.800.000,00 euro, nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) .

La notizia è stata ufficializzata dal sindaco Alberto Arcidiacono e dal presidente del Consiglio Comunale Marco Intravaia che si dall’inizio si sono attivati per la realizzazione di questo intervento .

“Ringrazio la giunta – ha dichiarato il sindaco Arcidiacono – il consiglio e l’Area Pianificazione del Territorio che ha curato il progetto esecutivo. Il gruppo di lavoro ci ha consentito di raggiungere questo importante risultato”. L’appalto dei lavori sarà curato dal Comune di Monreale.

“Il nostro obiettivo è quello di andare a riqualificare uno dei quartieri strategici della nostra città – ha aggiunto Arcidiacono – un ingresso storico di Monreale, caratterizzato dalla storica via Torres, che congiunge la zona a valle con la zona a monte”.

Il progetto realizzato dall’ingegnere Pietro Faraone é stato finanziato con le risorse del “Fondo sviluppo e coesione 2014/2020 Piano per il Mezzogiorno. Le somme sono destinate agli interventi, individuati per l’attuazione del “Patto per lo Sviluppo della Sicilia” dal Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana che ha inserito il progetto per il finanziamento.

“Siamo soddisfatti di avere definito una progettazione – ha concluso Arcidiacono – avviata dalle precedenti amministrazioni, alle quali va dato il merito di aver iniziato un percorso che oggi porta a Monreale un risultato importante per lo sviluppo e la riqualificazione del territorio”.