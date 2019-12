Partinico, in undici percepivano il reddito di cittadinanza ma lavoravano nel settore della ambulanze

PARTINICO – Percepivano il reddito di cittadinanza, ma operavano presso una onlus nel settore dei servizi delle ambulanze. La scoperta è stata fatta dalla Finanza, impegnata in una serie di accertamenti fiscali, che ha contestato proprio alla onlus di Partinico il mancato versamento Irpef di 75 mila euro.

I finanzieri hanno contestato all’amministratore della società di avere distribuito l’avanzo di gestione dei soldi pubblici versati dall’Asp sotto forma di rimborsi spese ai propri soci. Un’operazione che sarebbe in contrasto con le norme che prevedono per gli enti no profit che l’avanzo di gestione venga reimpiegato nell’esercizio successivo e non invece utilizzato per pagare somme di denaro ai soci.

I finanzieri hanno inoltre trovato centinaia di autocertificazioni dei volontari che richiedevano il rimborso delle spese sostenute nel corso del servizio.

E per quelli che tra loro, in undici, percepivano il reddito di cittadinanza ci saranno inevitabilmente delle conseguenze. Per loro l’INPS potrà decidere di revocare o di rimodulare l’importo percepito.