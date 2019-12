Volley, settimana di successi per la Primula

MONREALE -La settimana appena conclusa poteva forse andare meglio per la Serie D, ma certamente è andata benissimo per tutte le altre formazioni della Primula che sono scese in campo. Ma procediamo con ordine.

Martedì 10 è stato il turno della Under 14 che ha giocato in trasferta contro l’Asd Pecoraio di Palermo. Le giovanissime di coach Augello hanno disputato una bella partita, vinta con un perentorio e meritato 3 a 0 (23-25, 23-25, 20-25) e che le proietta a punteggio pieno in testa alla classifica..

Venerdì 13 a scendere in campo al Veneziano è stata la formazione Under 18 che ha ospitato l’Eurovolley di Bagheria. La partita è stata a senso unico con la netta superiorità delle primuline che si sono aggiudicate tre set e quindi il match senza particolari problemi (25-13, 25-12, 25-19).

Sabato 14 è stata la volta della Serie D impegnata in trasferta in casa dell’Adp Cegap di Palermo. Il primo set è stato giocato praticamente alla pari, con scambi intensi e di buon livello, sino al punteggio favorevole per le padrone di casa di 28-26. Il secondo set è stato nervoso, complici ripetuti svarioni del segnapunti, con le ragazze di coach Gurrieri che hanno espresso un gioco poco lucido, perdendo il set per 25-20.

Nel terzo set le monrealesi hanno ritrovato la giusta concentrazione, imponendo un gioco veloce che le ha subito proiettate sul 1-8, e che ha premesso loro di mantenere 5-7 punti di vantaggio sino al 20-25 e quindi di riaprire le sorti della partita. Anche nel quarto set si è visto la Primula imporre il proprio gioco, con Ie avversarie in evidente difficoltà, aggiudicandosi il set con il risultato di 20-25.

Al tie-break, però, coach Gurrieri non è riuscito a dare la giusta sferzata alle ragazze che sono entrate in campo poco determinate, cedendo molti punti alle avversarie che ne hanno approfittato, vincendo il set per 15-10 e quindi il match per 3-2.

La Serie D si deve accontentare di un solo punto, che però le permette di allungare ulteriormente in classifica sulle dirette inseguitrici. Il prossimo incontro sarà in casa, venerdì 20 contro la Pol. Raimondo Lanza Trabia.

Infine, domenica 15 la Seconda Divisione ha battuto al Veneziano la formazione del Pomaralva di Palermo, aggiudicandosi facilmente il match per 3 a 0 (25-9, 25-14, 25-12).

Ultima gara in programma per questo scorcio di fine anno 2019 sarà quella dell’Under 16 che venerdì 20 dicembre ospiterà in casa il Don Orione.