Blackout in via Pezzingoli, case senza luce da 24 ore

Per un guasto alla rete elettrica è in atto un blackout lungo la via Pezzingoli, sp31.

La corrente elettrica manca già da oltre 24 ore, da quando a Monreale è nell’intera provincia di Palermo, si è abbattuta una violenta tempesta di vento che ha creato numerosi danni nel territorio.

Sono gli stessi residenti della contrada monrealese che hanno fatto sapere a FiloDiretto del guasto che sta provando numerosi disagi già da oltre 24 ore.

Ci siamo messi in contatto con il sindaco di Monreale e con Enel E-Distribuzione. Il primo cittadino ha assicurato che al più presto i tecnici interverranno sul guasto.

Sono numerosi gli interventi eseguiti da E-Distribuzione in queste ore proprio a causa del vento di due giorni fa che ha abbattuto numerosi alberi lungo le strade e pali dell’illuminazione pubblica che hanno danneggiato, a loro, anche la rete elettrica.

“La pratica di segnalazione guasto risulta presa in carico da ieri mattina – lamentano I residenti di via Pezzingoli – ma non c’è stato uno straccio di aggiornamento. Chiamando l’803 500 è impossibile parlare con un operatore perché risponde solo una voce registrata”. Ora si attende l’intervento di ripristino del guasto.