Raffiche paurose, grosso ramo ostruisce la scalinata di via Torres

Il vento in alcune zone ha soffiato anche a 96 km/h. Un paurosa tempesta è quella che si è abbattuta questa notte su Monreale e dintorni. In alcune zone sono ancora in corso interventi per liberare strade e passaggi. Adesso si contano i danni provocati dal maltempo delle scorse ore

Riaperta al traffico la Sp57 che collega San Martino a Palermo. Dopo la caduta di un grosso albero il transito era stato interrotto. Questa mattina gli operai della Provincia hanno tagliato l’albero liberando la strada. Per tutta la notte la Protezione Civile e Vigili del Fuoco hanno lavorato, sul posto sono intervenute anche due squadre dell’associazione di Protezione Civile Overland. A lavoro anche una pattuglia della Polizia municipale monrealese e i Carabinieri della stazione di San Martino.

Non è stata la pioggia il vero problema di queste ore. Bensì il vento che, come detto, ha soffiato in maniera molto forte. Raffiche paurose stanno mettendo a dura prova la stabilità degli alberi in diversi quartieri. Paura anche in via Torres, lungo la scalinata un albero è stato divelto e ostruisce il passaggio.