Questione rifiuti, la Mirto disponibile al passaggio dei lavoratori alla New System Services

Negozio per animali abusivo in Corso Calatafimi, sequestrato

Cronaca

I Carabinieri di Mezzo Monreale nell’ambito di un servizio di controllo del territorio con l’ausilio della Polizia Municipale di Palermo hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria i titolari di due attività commerciali in corso Calatafimi. In particolare le due attività..