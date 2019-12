Forti venti freddi in arrivo, allerta gialla su Palermo fino a domani

PALERMO – Il nuovo vortice depressionario, approdato sull’Italia questo pomeriggio, sta completando la sua formazione arrivando all’apice del suo sviluppo questa notte, quando si intensificheranno i venti di Maestrale che soffieranno su tutta l’Isola.

Le raffiche potranno toccare i 110 km/h sulla città di Palermo e per questo motivo la protezione civile ha emanato un’allerta meteo di tipo gialla invitando la popolazione ad uscire solo se necessario.

Oltre ai forti venti non mancheranno le piogge e i temporali che tenderanno a svilupparsi in serata con il rischio di possibili nubifragi. I traghetti che dovranno salpare dal porto di Palermo potrebbero rimanere fermi agli ormeggi a causa dei mari molto mossi. Si prevede un’altezza d’onda di 5 metri non indicata per la navigazione. Per più informazioni vi consigliamo di contattare la compagnia di navigazione interessata.

Poi da domenica cambierà drasticamente lo scenario. Un campo di alta pressione coinvolgerà l’Isola favorendo un miglioramento del tempo con un lieve rialzo termico.