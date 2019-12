San Cipirello, open day all’IPSASR e all’ITA, prossimo incontro il 15 gennaio

SAN CIPIRELLO – È iniziato stamattina l’Open Day dell’IPSASR e dell’ITA di San Cipirello, iniziativa per favorire l’orientamento degli alunni delle scuole medie del territorio. L’altro incontro si terrà mercoledì 15 gennaio dalle 15 alle 18.

Gli incontri in programma hanno lo scopo di fornire le giuste informazioni ai ragazzi che usciranno dalle medie per trovare la scuola superiore più consona. Il 31 gennaio prossimo scadranno infatti i termini per le iscrizioni alle scuole superiori per l’anno scolastico 2020/21. I ragazzi che frequentano la III media sono quindi chiamati a compiere un passaggio importante.

L’offerta formativa dell’Istituto, ricca, variegata e in grado di interpretare le più diverse esigenze del territorio, offre una valida scelta a chi è interessato ad un percorso, a carattere tecnico e professionalizzante, che immetta immediatamente nel mondo del lavoro.