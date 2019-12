Open day, Liceo artistico D’Aleo sabato 14 dicembre apre le porte

Sabato 14 dicembre dalle 9.00 alle 12.00, il Liceo Artistico Mario D’Aleo apre le porte a genitori e alunni delle classi terze della scuola media. L’Open Day sarà ripetuto l’11 gennaio 2020, dalle 15.00 alle 18.00.

Realtà storica del territorio monrealese e unica scuola specializzata nell’arte del mosaico nel sud Italia, il Liceo Artistico D’Aleo, mantiene viva ancora oggi questa antica tradizione, continuando a formare giovani artisti.

I docenti guideranno gli alunni e le famiglie attraverso le numerose aule di cui dispone l’istituto, illustreranno il piano di studi e mostreranno i laboratori attrezzati per le discipline di indirizzo: arte del mosaico, discipline plastiche e scultoree e discipline pittoriche.

Sarà possibile, inoltre, visitare il laboratorio di ceramica, di incisione e di Grafica computerizzata, finalizzato allo studio del mosaico e delle arti figurative in generale, attraverso le nuove tecnologie. Fiore all’occhiello del laboratorio, attrezzato con computer Macintosh di ultima generazione, sono le tavolette grafiche Wacom con “penna” ad alte prestazioni con funzionalità multi-touch. Apparecchiature fondamentali per le attività di disegno grafico-pittorico e realizzazioni di layout e fotografie. La sede è dotata di una biblioteca, dell’aula magna spesso utilizzata per cicli di mostre e conferenze e di un’aula Agorà, nata sul modello della scuola Finlandese, dove è possibile fare didattica innovativa e di una palestra, inaugurata lo scorso anno. Sarà altresì illustrato il Percorso per le Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO), ex Alternanza Scuola Lavoro, svolto dagli studenti, presso i locali del Museo dell’Arte del Mosaico MAM di Monreale.