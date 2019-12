Giallo SRR Palermo Ovest, Arcidiacono chiede vertice: “Puntiamo ad avvio entro giugno”

Parte o non parte la Srr Palermo Ovest? Sembra essere impantanato ormai da tempo l’iter per l’avvio della società d’ambito che dovrebbe gestire il servizio rifiuti a Monreale e negli altri comuni del circondario, fino ad arrivare a Marineo e Misilmeri. Un continuo tira e molla in cui c’è in gioco non solo il funzionamento del servizio e il rispetto di una legge regionale rimasta sino ad oggi disattesa ma anche il futuro di decine di lavoratori ex Alto Belice Ambiente (LEGGI QUI PER APPROFONDIRE).

Ora la questione del mancato avvio viene di nuovo sollevata. A prendere le redini è il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono che ha chiesto a Natale Tubiolo, presidente del cda della SRR Palermo Ovest, di convocare un vertice, a cui dovranno prendere parte i sindaci dei comuni soci, nei primi giorni di gennaio 2020. “Dobbiamo realmente cristallizzare il punto in cui siamo – dice a Filodiretto Arcidiacono – dobbiamo iniziare. È necessario stabilire per iscritto l’iter da adottare”.

L’importante è partire per il primo cittadino monrealese e fissare un cronoprogramma per la selezione del personale che dovrà servire a dare avvio alla Srr e dare avvio alla gara. “Dalla riunione vorrei che uscisse fuori un quadro chiaro sul futuro – aggiunge Arcidiacono -. A giugno dobbiamo tentare di far partire la Srr”.

Secondo Arcidiacono, dare avvio alla Srr significherebbe concedere la possibilità ad altre ditte di gestire il servizio rifiuti; ditte più grandi e organizzate e con volumi d’affari più importanti. “La gara interesserà, infatti, un territorio molto più vasto rispetto a quello di Monreale. Non si tratterà di una gara annuale ma di una durata di sette anni “solo così si può fare un reale investimento per il territorio”, conclude il sindaco di Monreale.