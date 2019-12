Open day, l’I.C.S. Guglielmo II apre le porte al futuro: da lunedì 16 a giovedì 19 dicembre

MONREALE – “L’I.C.S. Guglielmo II apre le porte al futuro”. Con questo slogan il nostro istituto si appresta ad accogliere quanti volessero conoscere l’offerta formativa proposta per il triennio 2019-2022. Da lunedì 16 a giovedì 19 Dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il lunedì anche nel pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.30, i docenti e gli alunni della sede centrale incontreranno alunni e genitori per mostrare la scuola e presentare le attività programmate per l’anno scolastico in corso. La scuola secondaria Guglielmo II non ha perso entusiasmo e voglia di fare e si propone come scuola innovativa, sensibile alle istanze del territorio, aperta al dialogo costante e costruttivo con le famiglie e veramente inclusiva.

Gli alunni che vivono in situazione di disagio o disabilità trovano nell’istituto un’atmosfera accogliente e calorosa, nella quale i docenti curricolari, i docenti di sostegno e gli assistenti lavorano in grande sinergia, come un team compatto che vede nel benessere dello studente l’obiettivo prioritario, coinvolgendo nel percorso di crescita e inclusione l’intera classe.

Tante sono le iniziative e i progetti previsti nel PTOF 2019-2022. Due sono i progetti in continuità con l’I.S Basile – D’Aleo: uno riguarda gli alunni di classe terza di secondaria che una volta al mese, affiancati dagli studenti del Liceo Classico si avvicinano allo studio del Latino e del Greco. Il secondo, invece, riguarda il tema dell’ecologia e del rispetto dell’ambiente e vede coinvolti sia gli alunni di terza insieme ai ragazzi del Liceo Scientifico, sia gli altri ordini di scuola e si concluderà con una manifestazione pubblica conclusiva nel mese di Maggio.

Il docente referente di Educazione Fisica non ha perso nessuna delle opportunità che il MIUR ha offerto. La scuola ha attivato i progetti Sport di Classe, Sport Secondaria, il CSI oltre a numerose attività curricolari, utilizzando nel pomeriggio la palestra di Aquino e la Palestra dell‘I.S. D’Aleo, stipulando appositi protocolli d’intesa.

I laboratori artistici continuano a riscuotere grande interesse e, forti dell’esperienza dello scorso anno, che ha visto la scuola vincere il 1° premio alla manifestazione EduCarnival, anche quest’anno si continua a lavorare utilizzando e riciclando materiali “poveri”, coniugando il potenziamento delle competenze artistiche con lo sviluppo di competenze sociali e civiche. La docente di Musica mette al servizio della scuola il suo grande talento e attiva il laboratorio Coro e Strumentale in ogni classe, preparando gli alunni a una performance natalizia e una a fine anno scolastico.

I temi del bullismo, cyber- bullismo e violenza di genere sono affrontati in tutte le classi e la scuola ha aderito ai progetti Stop-Phone, Social Warning e Sicura-mente Donna, per non abbassare la guardia di fronte a temi tanto attuali da rivelarsi una vera emergenza educativa. Abbiamo aderito ai progetti di Educazione alla salute e agli screening proposti dall’ASP 6 e, da quest’anno, anche allo screening elettro-cardiografico in età pediatrica ed adolescenziale proposto dall’associazione “mov.salutegiovani”. Le docenti di Lingue si stanno attivando per partecipare ai progetti KA1 e KA2 Erasmus Plus e le docenti di Matematica e Scienze, anche quest’anno, stanno preparando i ragazzi per i Giochi Matematici e la mostra PalermoScienza.

Data la nuova realtà del nostro I.C.S., anche la sede succursale “Leto-Borsellino” di Aquino aprirà le sue porte, mercoledì 18 Dicembre dalle 15:00 alle 18:00, per accogliere, con diverse attività didattiche e ludiche, studenti e genitori, al fine di far conoscere loro una didattica innovativa che pone lo studente al centro del proprio processo di apprendimento, rendendolo artefice della costruzione dei vari saperi afferenti alle diverse discipline oggetto di studio contestualmente alle competenze trasversali e di cittadinanza.

Insomma un anno intenso di attività attende gli studenti grandi e piccini dell’istituto Guglielmo II: venite a trovarci e troverete un’accoglienza calorosa e familiare da parte di alunni, docenti, collaboratori scolastici e personale di segreteria.