Volley, doppietta vincente della Serie D e dell’Under 18 della Primula

MONREALE – Splendida prova della Serie D della Primula che tra le mura amiche del Veneziano, sabato pomeriggio si è aggiudicata per 3 a 1 il match contro il Pomaralva.

La gara si è mostrata avvincente sin dalle prime battute, con la Primula che ha macinato azioni rapide ed efficaci, lasciando poche occasioni alle ospiti e vincendo nettamente il primo set per 25-17.

Nella seconda frazione, però, le ragazze di coach Gurrieri hanno perso di lucidità e si sono fatte sorprendere dalle avversarie perdendo il set per 21-25. Nel terzo set sono stati ristabiliti gli equilibri in campo e le ragazze monrealesi sono partite a razzo, portandosi sino al 10-2 e mantenendo il vantaggio sino al 25-20.

Nel quarto set la Primula ha imposto il proprio gioco, mettendo ripetutamente in difficoltà Ie avversarie aggiudicandosi il set con il risultato vincente di 25-18.

Splendida vittoria alla quarta giornata di campionato che porta la Primula a quota 7 in classifica.

Il prossimo incontro sarà sabato 14 dicembre in casa dell’Apd Cegap.

Altrettanto bene ha fatto la squadra delle ragazze under 18 nella trasferta di martedì scorso a Petralia.

Le primuline di coach Augello hanno infatti avuto vita facile contro la squadra madonita, vincendo con un secco 3 a 0 un match giocato a senso unico (16-25 18-25 20-25). L’Under 18 nel prossimo incontro di venerdì 13 ospiterà in casa l’Eurovolley BA.