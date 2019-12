Per l’Immacolata torna la primavera con temperature in aumento

Dopo una lieve fase di maltempo che ha coinvolto la città di Palermo nei giorni scorsi, da oggi il tempo dovrebbe tornare a migliorare grazie al rinforzo di una zona anticiclonica che garantirà, fino all’Immacolata, tempo stabile e soleggiato.

Al mattino di oggi avremo per lo più il passaggio di qualche nube residua, situazione che si ripeterà nel pomeriggio e nella sera. Le temperature saranno in lieve aumento con una massima che toccherà i 20 gradi. Venti deboli o assenti, mari calmi.

L’Immacolata sarà caratterizzata da una presenza ininterrotta del sole con il passaggio di qualche nube a partire dalla notte.

Temperature massime in lieve calo intorno ai 19 gradi, per via dei venti settentrionali, mari calmi e venti deboli.

Secondo molti palermitani sulla città l’inverno non è mai arrivato, “torna la primavera in anticipo” dicevano la settimana scorsa alcuni passanti sulla spiaggia di Mondello, ma non illudiamoci troppo, perché da lunedì una nuova perturbazione potrebbe ribaltare la situazione.