È Natale e riapre la pista di pattinaggio sul ghiaccio al Giardino Inglese

PALERMO – Da domenica prossima partirà la nuova edizione di “Palermo on Ice”, che da dieci anni si conferma come l’evento natalizio per eccellenza.

La pista resterà aperta fino al 26 gennaio prossimo e dalle ore 10 fino alla mezzanotte di tutti i giorni, bimbi e adulti potranno indossare calze monouso, cuffietta, pattini e casco per pattinare sul ghiaccio, accompagnati da un pattinatore professionista in tutta sicurezza, dichiarano i gestori.

Tutti i pattini saranno igienizzati prima e dopo l’uso e avranno lame su misura. All’interno della struttura il ghiaccio viene posato su una superficie di polistirolo espanso che preserva la manutenzione del pavimento esistente.

All’interno della struttura vi saranno degli appuntamenti in programma come il concerto gospel per festeggiare il Natale e il tradizionale “Cosplay on Ice”, primo evento in Sicilia che vedrà i cosplayer, da Saylor Moon a Super Mario, pattinare sul ghiaccio. La novità di quest’anno sarà la “leggenda del pianista sul ghiaccio”, una performance live al pianoforte con musica classica e contemporanea.