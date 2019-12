Monreale, mostra di beneficenza nel quartiere Carmine

Arriva la mostra mercato dell’associazione “Nati due volte onlus”. Nei giorni 14-15 dicembre un appuntamento con la beneficenza dove sarà possibile fare dello shopping natalizio acquistando manufatti realizzati dall’associazione.

La sede di “Nati due volte onlus” si trova a due passi dal centro di Monreale in via Duca degli Abruzzi (ex mattatoio) nel quartiere storico del Carmine. Il mercato offre un ventaglio di gadget natalizi per un’unica buona azione: centritavola, ghirlande, gnomi, presepi con personaggi in pasta di mais e altre creazioni con materiale riciclato.

L’obiettivo dell’associazione è quello di raccogliere fondi per finanziare progetti ricreativi e riabilitativi rivolti ai ragazzi. Inoltre, il ricavato verrà investito in progetti teatrali, musicoterapia e arteterapia.