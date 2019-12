Una storia lunga 100 anni, è quella di Vincenzina Li Virghi, che domenica spegnerà 100 candeline

Dopo la sorella Giuseppina, che solo il 25 Novembre di 4 anni fa aveva festeggiato il secolo di vita, domenica 8 dicembre toccherà a Vincenzina Li Virghi spegnere 100 candeline.

E come 4 anni fa, anche adesso verrà festeggiato l’ambito traguardo del centesimo compleanno con la famiglia al gran completo insieme a parenti e amici più cari.

L’Amministrazione Comunale parteciperà all’evento con la presenza del Sindaco Ing. Alberto Arcidiacono e a rappresentare il Consiglio Comunale sarà il Presidente Marco Intravaia; alla neo centenaria sarà consegnata una targa ricordo con gli auguri dell’intera cittadinanza. Anche l’Arcivescovo di Monreale S.E. Mons. Michele Pennisi si unirà al 100° compleanno con un messaggio augurale e la sua speciale Benedizione.

A poco più di un anno dalla fine della I guerra mondiale (11 novembre 1918), Vincenzina Li Virghi nasce a Monreale il giorno 8 dicembre 1919 da Francesco Li Virghi, detto “Cicciu u bizzarru”, e Maria Concetta Messina; il nonno Giuseppe detto “Piddu” si era unito nel 1860 alla spedizione dei “Mille” guidata da Giuseppe Garibaldi e con il quale, legato da forte amicizia, diventa “compare” per avere quest’ultimo battezzato uno dei figli. Fra gli avi vanta pure la presenza di un sacerdote, il Canonico Antonino Li Virghi della Collegiata di Monreale.

Ha vissuto in pieno, a partire dal primo dopoguerra, il periodo storico dei conflitti mondiali con tutti i disagi e conseguenze sociali propri del particolare momento. Il padre Francesco, infatti, dopo avere partecipato come soldato alla prima grande guerra è stato costretto ad emigrare in America per potere assicurare un futuro migliore alla moglie Maria Concetta e alle quattro figlie che avrebbe portato con sé nel lontano continente, intento purtroppo rimasto tale per la sua scomparsa prematura lontano dalla famiglia. Cresciuta con la mamma, non senza difficoltà, ha sempre dimorato nella nostra città di Monreale ed è qui che ha costruito tutta la sua vita

Ultima di quattro figlie: la sorella Anna suora, fin dalla loro fondazione, nelle Oblate al Divino Amore alla Badiella, la sorella Giuseppina di 104 anni con la quale vive tutt’ora e la sorella Fina unica ad essersi sposata e che, con Pietro Badagliacca, darà origine ad una numerosa discendenza. Anche se rimaste nubili, la “zia Vincenzina” insieme alla sorella Giuseppina, sono state sempre un punto di riferimento e di unione per tutta la famiglia e ad oggi stanno avendo la gioia di vedere e vivere la quinta generazione dei nipoti vantando 9 nipoti e 7 acquisiti, 22 pronipoti e 20 acquisiti, 41 trisnipoti e 27 acquisiti, 4 quadrisnipoti, per un totale di 130.

Nel suo secolo di vita, giusto per sintetizzare, la “zia Vincenzina” ha vissuto una guerra mondiale, ivi compreso il ventennio fascista e il passaggio dalla monarchia alla repubblica; ha visto nove Papi, due Re e 1 Dittatore, dodici Presidenti della Repubblica e dieci Arcivescovi di Monreale. La sorella ultracentenaria e i nipoti la festeggeranno insieme ad amici e parenti e alla festeggiata toccherà spegnere le sue prime 100 candeline. A lei gli auguri più belli per il fantastico traguardo raggiunto e che dire… ancora cento di questi anni!!

