Monreale, si respira l’atmosfera di Natale, posizionato l’albero di pino

Questa mattina, intorno alle ore 10, è arrivato a Monreale l’albero di pino offerto dalla forestale. A coordinare il tutto vi erano gli impiagati comunali Ninni Di Salvo, Piero Pellerito e Filibello e l’assessore Geppino Pupella.

L’albero è stato collocato presso la fontana del Tritone, davanti la Cattedrale di Monreale, tra le due aiuole, e sarà addobbato per la gioia del pubblico monrealese o di chi in questi giorni verrà da visitatore per vivere in pieno l’atmosfera natalizia.

Comune, Associazione Commercianti, assieme ad altri commercianti monrealesi, stanno ormai smussando gli ultimi particolari per avviare nella città di Monreale una serie di iniziative natalizie, a partire dal Presepe Vivente.

Intanto sarà questo pino, dal profumo ineguagliabile, a catapultarci nella vera atmosfera del Natale.