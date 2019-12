Grand Prix Sicilia di mezze maratone, la Marathon Monreale conquista il terzo posto

MONREALE – Continua a raccogliere buoni risultati la Marathon Monreale, le risposte arrivano dopo gli otto appuntamenti in giro per la Sicilia. Nel 18esimo Grand Prix siciliano di mezze maratone, la società monrealese conquista il terzo posto sia maschile sia femminile.

Per la quarta volta, nel settore maschile, la Marathon Monreale si piazza terza. I premiati per categoria che rientrano nelle prime otto posizioni del settore femminile e maschile sono: Teresa Guglielmo, Giovanni Nicolosi, Antonino Badagliacca, Vittorio Macaluso e Antonino Vassallo. Le premiazioni, unitamente a quelle per il GP di corsa su strada, si terranno giorno 22 dicembre presso l’Hotel Garden di Pergusa, con inizio della manifestazione alle ore 9.30.

Otto gli appuntamenti che hanno toccato altrettante località della Sicilia: Sant’Agata di Militello (Maratonina dei Nebrodi), Agrigento (Maratonina della Concordia), Pergusa (Mezza Maratona Città di Enna), Gela (Maratonina del Golfo), Marsala (Maratonina del Vino), Cefalù (Half Marathon Perla del Tirreno), Riposto (Maratonina Blu Jonio ) e Ribera (Half Marathon Arancia di Ribera DOP).

L’associazione sportiva è in corsa già verso il futuro, in programma il GP mezze maratone 2020, la Coppa Conad 2020, di cui cureranno la tappa del 5 luglio a Monreale e la gara per il prestigioso titolo di Campionato siciliano Master di Società. Si tratta di un evento sportivo di grande livello: un campionato su strada (10 km) per società al quale prenderanno parte più di 700 atleti che arriveranno da tutta la Sicilia.

Ma tra gli obiettivi 2020 la Marathon Monreale ha in scaletta anche le maratone di Parigi, Milano e Roma.