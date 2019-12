“Il prossimo Natale è per il prossimo”, gli eventi della Confraternita del SS. Crocifisso

MONREALE – “Il prossimo Natale…è per il prossimo”, è questo scelto dalla Confraternita per la manifestazione natalizia. Inizieranno sabato 7 dicembre e si concluderanno per l’Epifania, gli eventi organizzati dalla Confraternita del SS. Crocifisso.

Anche quest’anno non mancherà la Fiera del dolce, il ricavato verrà devoluto in beneficenza. Tra le iniziative, in programma la consegna dei doni ai bambini ricoverati nell’ospedale Di Cristina.

IL PROGRAMMA

Sabato 7 dicembre – Ore 18

Presso la Chiesa della Santissima Trinità al Collegio di Maria, inaugurazione e apertura del presepe della confraternita, visitabile tutti i giorni dalle 17 alle 19. La domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19.

Sabato 14 dicembre – ore 15

Presso la sede della Confraternita torneo di calcio balilla in collaborazione con la Confraternita di San Castrense

Martedì 17 dicembre ore 15

Consegna dei doni ai bambini ricoverati presso il reparto di neuropsichiatria dell’ospedale Di Cristina di Palermo, in collaborazione con il coro del Santuario del Santissimo Crocifisso

Lunedì 21 dicembre – ore 16

Consegna dei doni ai bambini ricoverati presso il reparto oncologico Maurizio Ascoli dell’ospedale Di Cristina di Palermo, in collaborazione con il coro del Santuario del Santissimo Crocifisso

Domenica 22 dicembre – ore 18

Fiera del dolce “Un dolce di solidarietà” con la vendita a scopo di beneficenza in collaborazione con la confraternita di San Castrense

Martedì 24 dicembre – ore 22,30

Santa veglia natalizia al Santuario del Santissimo Crocifisso alla Collegiata

Sabato 28 dicembre – ore 21

Concerto di Natale per banda eseguito dall’associazione musicale Guglielmo II al Santuario del Santissimo Crocifisso alla Collegiata

Sabato 4 gennaio 2020 – ore 20,30

All’Acquapark una cena di beneficenza della Confraternita

Lunedì 6 gennaio 2020 – ore 10

Estrazione dei numeri del sorteggio di beneficenza al Santuario del Santissimo Crocofisso alla Collegia