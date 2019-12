Volley: perdono in trasferta la Serie D e la Seconda Divisione della Primula

MONREALE – Alla prima giornata del campionato di Seconda Divisione la Primula è andata a giocare in trasferta nel campo del Don Orione. La gara non poteva iniziare meglio per le ragazze di coach Augello che hanno giocato in scioltezza aggiudicandosi il primo set per 16-25. Le ragazze si sono imposte anche nel secondo set vinto per 23-25. Nel terzo set però le primuline hanno perso di lucidità e le padrone di casa ne hanno approfittato vincendo la frazione per 25-14. Il quarto set ha visto le due formazioni giocare alla pari con lunghe serie di scambi fino al risultato di 26-24. Al tie-break tuttavia le primuline sono apparse poco determinate e non hanno potuto evitare la sconfitta con il risultato finale di 15-6. Le ragazze si sono dovute accontentare di un punto e domenica prossima 15 dicembre ospiteranno in casa il Pomaralva.

Un’ora dopo è stato fischiato l’inizio della partita della Serie D in trasferta nel campo del Ribera Teams Volley.

Il primo set è stato giocato praticamente alla pari con le padrone di casa che però sono riuscite a rimanere sempre in vantaggio sino al 25-20.

Nel secondo set perso per 25-13 la formazione di coach Gurrieri si è bloccata, mostrando poca incisività nella prima linea e un gioco poco razionale.

Nel terzo set la compagine monrealese è apparsa reattiva e ha imposto un buon livello di gioco. Nel finale tuttavia si è lasciata sorprendere da molte pallette innocue, furbamente piazzate dalle padrone di casa, che hanno chiuso con il punteggio di 25-22.

Il prossimo incontro sarà in casa sabato 7 dicembre contro il Pomaralva.