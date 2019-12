Incidente mortale, muore un giovane di Partinico

Un ragazzo 21 anni è morto ieri sera a causa di un incidente mortale avvenuto a Partinico. Il ragazzo, Salvatore Palazzolo, è deceduto in ospedale dopo un violento impatto mentre si trovava a bordo della sua Vespa.

L’incidente si è verificato in via Giacomo Matteotti e non è chiaro come il ragazzo sia caduto dal mezzo, perdendo il controllo e sbattendo con violenza sull’asfalto.

Salvatore Palazzolo stava raggiungendo gli amici con i quali doveva trascorrere il sabato sera. Un medico, assistendo all’incidente, ha dato i primi soccorsi, poi la corsa in ospedale. Troppo gravi le ferite riportate dal giovane che è morto poco dopo il ricovero al Civico. Sul luogo dell’incidente i carabinieri per chiarire l’esatta dinamica dello schianto.