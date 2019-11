Monreale Beer Festival, tre giorni di birra, street food e musica

MONREALE – Sette tra Birrifici e Beer Firm, più di trenta tipi di birra da assaporare, nove stand dedicati allo Street Food, decine di ettolitri che – si stima – saranno spillati nel corso dei tre giorni del Monreale Beer Festival, in programma dal 29 Novembre al primo Dicembre, in Corso Pietro Novelli. L’appuntamento imperdibile per ogni appassionato, all’interno della splendida cornice di Monreale, è a ingresso gratuito e si svolgerà il venerdì dalle ore 18:00 alle ore 01:00, il sabato dalle 12:00 alle ore 01:00, e la domenica dalle ore 12:00 alle ore 22:00.

Ecco i nomi dei produttori di birra presenti: Birra Strammusa, Birra Dei Vespri, Kottabos Birra di Sicilia, Birra San Biagio, Birrificio Ingargiola, Birra Chinaschi, Birra Kimiya. A deliziare il palato: Azienda agrituristica Il Vecchio Carro, Cibele, DON FOOD, Labracemobile SRL – Braceria Itinerante, Panificio Tusa, Panificio Campanella di Corso P.Novelli, Panificio Massaro Giovan Battista, Filippo Starvaggi e Maurizio Valenti.

A esibirsi sul palco e ad animare le serate numerosi artisti, gli Oldborn Brothers, una string band il cui progetto è incentrato sulla ricerca e la diffusione della musica tradizionale americana, bluegrass e country, e della musica tradizionale irlandese, gli Halfchicken con un rhythm and blues selvaggio, principalmente influenzato dal rock’n’roll classico degli anni ’50 e dai suoni caraibici che hanno originato lo ska primitivo di quell’epoca. La band ha portato il suo travolgente show dalla Sicilia fino ai Paesi Baltici, calcando anche i palchi di festival come Fontaine Festival, Summer Vintage, Etna InBlues, Rockin’ Christmas, Torre Alfina Blues e pubblicando un EP – Stoney House Rockin’ – che racchiude lo spirito della band, fra unisoni di chitarra e sax e ritmi shuffle e boogie. Il dj set di BASH, di Gianluca Zuccarello e di Filippone, ormai noti nella provincia di Palermo per saper unire la musica pop anni ’90 alle tendenze del momento farà proseguire il divertimento.