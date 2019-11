Monreale, 4 unità in servizio ogni 3 mesi, gli ausiliari del traffico riprendono a lavorare

MONREALE – Da oggi cominceranno a lavorare, per 24 ore settimanali, alternandosi ogni tre mesi. È questo il risultato dell’accordo appena sottoscritto dai dipendenti della ACS dell’Automobile Club Servizi s.r.l., la società gestisce le strisce blu assieme ai bagni pubblici del parcheggio Cirba Torres. La ACS di Palermo, nel 2016, si è aggiudicata la gestione per quattro anni dei parcheggi pubblici per pullman e autovetture, quelli stazionanti nel parcheggio “Cirba-Torres”, in piazza I. Florio, in via I. Florio e negli stalli con le strisce blu dislocati lungo le principali arterie della città.

In questi anni l’azienda aveva ridotto all’osso il personale impiegato, giustificando la scelta aziendale agli incassi legati ai variabili flussi turistici. Per tanti mesi i nove dipendenti storici monrealesi, che da circa venti anni erano stati confermati nelle ditte che di volta in volta erano subentrate nell’appalto con il comune, erano rimasti a casa. Solo alcuni si alternavano per poche ore al giorno, per periodi limitati.

“Abbiamo raggiunto un buon accordo con l’azienda”, spiegano ai nostri microfoni alcuni lavoratori. Da oggi lavoreranno e si alterneranno ogni tre mesi a gruppi di quattro. Garantiranno la sorveglianza delle strisce blu del paese dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00. Un turno previsto la domenica solo per via Cappuccini, dove anche per i festivi è previsto il pagamento del parcheggio. Il personale garantirà inoltre la pulizia dei servizi al parcheggio Torres.

Gli ausiliari del traffico non si occuperanno più della vendita dei ticket, che saranno reperibili unicamente nei distributori automatici. “Si ridà dignità al nostro lavoro, non dovremo entrare in concorrenza con i distributori né rincorrere gli automobilisti. Ci occuperemo di emettere sanzioni laddove non è stato esposto il tagliando. Per questo siamo stati tutti formati.

Il servizio in questi ultimi mesi era stato svolto solamente da due unità.

Tirano un respiro di sollievo le famiglie dei lavoratori monrealesi, che nel corso di questi anni avevano manifestato la loro disperazione nel non potere contare in uno stipendio che per alcuni nuclei familiari rappresenta l’unico. “Desideriamo ringraziare l’amministrazione Arcidiacono e l’assessore Pupella per l’impegno profuso nella conclusione dell’accordo con l’azienda”.

