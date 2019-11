Monreale, il comune ordina la demolizione di un immobile abusivo, ma il tribunale gli dà torto: si tratta di un fatto di lieve entità

MONREALE – Una sentenza che costituisce un precedente importante in materia di violazioni urbanistiche. Il tribunale penale di Palermo ha assolto per la lieve entità del fatto L. P. che aveva realizzato una struttura a copertura di un insediamento produttivo nel territorio di Monreale.

Il funzionario del Comune, su richiesta della stazione dei carabinieri di Pioppo, aveva rilevato in sede di sopralluogo una struttura considerata abusiva. Di conseguenza il comune aveva emesso ordinanza di sospensione dei lavori e di demolizione.

Il proprietario aveva però presentato ricorso. Il suo legale, l’avv. Salvino Caputo, con la collaborazione della dr. ssa Giada Caputo, aveva dimostrato con la produzione di una consulenza tecnica di parte che si era in presenza di una struttura amovibile che non avrebbe determinato un aumento di volumetria e che non rientrava tra le ipotesi di alterazione del contesto territoriale.

Il Tribunale ha condiviso la prospettazione difensiva e ha assolto L. P. perché il fatto è stato ritenuto di lieve entità. “Si tratta di una sentenza – ha dichiarato Salvino Caputo – estremamente importante in tema di violazioni urbanistiche”