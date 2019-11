Monreale, “Piccoli Battiti”: un corso di primo soccorso per gli studenti

MONREALE – Si terrà domani mattina, nei locali di Casa Cultura Santa Caterina, un corso di primo soccorso dedicato alle scuole.

Lo scopo è quello di fare prevenzione cardiaca in età scolare, e verrà quindi illustrato l’utilizzo dei defibrillatori, alla presenza di medici specialistici.

Il progetto, dal nome “Piccoli Battiti”, è rivolto agli studenti e agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, ed è stato organizzato dall’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore alla pubblica istruzione Rosanna Giannetto, dall’associazione “Auser” e dall’associazione di promozione sociale “Movimento per la Salute dei Giovani”.

L’appuntamento è per le ore 10,00, in via Novelli 5.