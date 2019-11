Monreale, aveva salvato una donna accasciatasi improvvisamente al suolo, Aloisio Vaglica premiato dal sindaco

– Le aveva salvato intervenendo con immediatezza, dopo che la donna aveva avuto un malore e improvvisamente si era accasciata al suolo. Forte della sua esperienza di infermiere, Aloisio Vaglica aveva prestato soccorso alla donna, effettuando dei massaggi cardiaci, nell’attesa che giungessero i sanitari del 118. La donna era stata poi trasportata in ospedale dove era stata sottoposta ad ulteriori cure.

Questa mattina il sindaco Alberto Arcidiacono ha voluto conferire un encomio al cittadino monrealese per il grande spirito di coraggio e di responsabilità dimostrati nell’occasione. Alla cerimonia tenuta in Sala Rossa, hanno preso parte, fra gli altri, l’assessore Ignazio Davì, il consulente del sindaco Salvo Giangreco e i familiari di Aloisio Vaglica.

Vaglica oggi è in pensione, dopo avere lavorato per 40 anni in ospedale come assistente di sala operatoria.