L’impegno dei parrucchieri monrealesi per “Art in Fashion” (FOTO)

Ha riscosso un grande successo di pubblico la kermesse di moda, arte, design, cultura e cinema “Art in Fashion” che si è svolta il 24 novembre all’interno della galleria civica di Monreale.

Un evento a cui hanno dato il proprio contributo anche numerosi parrucchieri monrealesi che si sono uniti per l’occasione all’interno del gruppo “Ad ognuno il suo stile” per curare l’immagine delle modelle che hanno sfilato in passerella. Nome studiato per far mantenere ad ognuno la propria identità artistica. In particolare i parrucchieri che hanno offerto la propria arte sono stati Giuseppe Balsano, assistito dal fratello Giancarlo, Lilly Hair Stylist, Giovanni Salamone, coadiuvato dalla figlia Rosi e Antonella Gorgone. Ha dato il proprio contributo anche la scuola per parrucchieri Ted rappresentata da Franco Lo Coco e il gruppo Visione Italiana. Per il make-up delle modelle è stato importante l’impegno di Giada Alfano con la collaborazione di Floriana Caviglia, Maria Lo Galbo, Paola Sabella ed Elena Milazzo.

Quello del 25 novembre è stato un pomeriggio all’insegna dell’arte, moda e cultura in una location d’eccezione e passerelle artistiche, organizzata dall’assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Monreale in partnership con Eventi Cult – communication & marketing e la regia di To be model management. Madrina della manifestazione è stata Lorena Cacciatore, coprotagonista ultimo film con Bisio “Se mi vuoi bene”.