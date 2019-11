Giornata contro la violenza sulle donne, una panchina rossa alla Camera di Commercio di Palermo

PALERMO – Una panchina rossa nella sede della Camera di Commercio e un rapporto sull’impresa femminile nella provincia di Palermo, che vede il capoluogo siciliano davanti alla media nazionale. Delle quasi 100.000 imprese registrate nel territorio della provincia di Palermo, quasi 25.000 sono create e gestite da donne, una proporzione che batte quella italiana, di più 3 punti percentuali.

I dati emergono da un rapporto sull’impresa femminile, realizzato dal comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Palermo ed Enna e illustrato in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne.

“Un quarto dell’impresa è Femmina”, questo emerge dai dati del Registro Imprese della Camera di Commercio. I numeri sono stati diffusi stamattina durante l’installazione alla Camera di Commercio, in via Emerico Amari.

La cerimonia è stata aperta dal presidente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, Alessandro Albanese. L’incontro ha rappresentato l’occasione per fare il punto sui casi di violenza sulle donne nel mondo del lavoro e dell’impresa.

Hanno presenziato, tra gli altri, le rappresentanti del comitato, la presidente nazionale dell’AIOP Barbara Cittadini, la componente del Comitato Scientifico e responsabile per le Relazioni Internazionali e per l’Ue del Movimento Stati Generali delle Donne, Maria Concetta Cefalù. Sono intervenute la presidente della Commissione Pari Opportunità regionale dell’Assostampa, Ina Modica, e la presidente della Commissione Pari Opportunità provinciale dell’Assostampa, Romina Marceca. Presente anche Giada Adelfio, portavoce dell’associazione DonnAttiva e le rappresentanti della Fondazione Marisa Bellisario.

Il progetto degli Stati Generali della «Panchina Rossa» è simbolo dell’attività di comunicazione e di sensibilizzazione lanciata dagli Stati Generali delle Donne, volta a dare voce alle azioni di contrasto intraprese contro la violenza sulle donne, in favore di una cultura di parità. Il progetto è rivolto ai Comuni, alle associazioni, alle scuole e alle imprese di tutta Italia e all’estero, con lo scopo di installarne una in ogni Comune. Un monito contro la violenza sulle donne e in favore di una cultura di parità, nonché simbolo permanente per la difesa dei diritti delle donne e contro ogni discriminazione, il femminicidio, e per valorizzare il ruolo della donna nella vita quotidiana, nei luoghi di lavoro e nell’impresa. Al progetto «Panchina Rossa» ha aderito UNIONCAMERE e il sistema camerale nazionale, e congiuntamente sono stati organizzati in tutta Italia una serie di incontri di approfondimento sul tema della condizione femminile con particolare riguardo alla partecipazione al mercato del lavoro e alla creazione di impresa per coinvolgere, sensibilizzare giovani, adulti ed imprese sul contrasto alla violenza sulle donne.

A Palermo e in provincia un quarto dell’imprenditoria è femminile, su un totale di 97.322 imprese registrate il 31.12.2018 alla Camera di Commercio, 23.195 sono quelle femminili.

Dal confronto tra il 3° trimestre 2019 e il 3° trimestre 2018 viene fuori che è positivo e si attesta sul +5% il saldo tra le aperture e le chiusure di nuove sedi sul territorio della provincia.

Palermo supera Sicilia e Italia

La media regionale in Sicilia è del 24,43%. Il totale delle imprese infatti è 467.447, mentre il totale di quelle femminili nell’Isola è 114.216.

La media nazionale relativa alla presenza di imprese femminili è inferiore alle statistiche palermitane. Nel resto del Paese sono in tutto un milione e 340mila, da censimento dalle Camere di commercio, poco meno del 22% del totale delle aziende italiane. In Italia, con oltre 3 milioni di addetti totali alle imprese femminili si deve più del 14% dell’occupazione complessiva del settore privato.

Dai dati del Registro Imprese, a Palermo le imprese femminili registrate sono 23.195 (a fronte delle 18.266 attive). Di queste, il 65,2% sono registrate come imprese individuali, il 19,1% come società di capitali, l’8% sono società di persone. Il settore in cui l’imprenditoria femminile è maggiormente attiva è il Commercio all’ingrosso e al dettaglio (7.270), seguito da Agricoltura e agroindustria (3.360), Turismo e gestione di attività ricettive, (1.609), Manifattura (1.164) e Costruzioni (969).

“L’iniziativa – spiega Angela Pisciotta, Presidente del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Palermo – nasce con lo scopo di stimolare una nuova sensibilità verso le disparità, gli squilibri e le discriminazioni che le donne subiscono nel mondo del lavoro e dell’impresa, il progetto è stato promosso dal movimento Stati Generali delle Donne, al quale hanno aderito Unioncamere e le Camere di Commercio. Il comitato per l’Imprenditoria Femminile ha subito sposato l’iniziativa, con l’obiettivo di farne il vessillo di una nuova consapevolezza di genere”. “C’è ancora tanto da fare per l’imprenditoria femminile – conclude il presidente della Camera di Commercio, Alessandro Albanese – . La promozione di iniziative come questa sia a livello locale che a livello nazionale è fondamentale, il comitato si muove ogni giorno nel segno di questi valori”.