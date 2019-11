A Palermo i provini per il Grande Fratello Vip

PALERMO – Il premio in palio del concorso, ideato grazie alla partnership tra il Grande Fratello e Peugeot, è proprio quello di entrare nella casa e cenare in compagnia dei concorrenti.

L’appuntamento, quindi, è per domani 27 novembre dalle ore 11 alle ore 18:30, all’interno del Centro Commerciale Conca D’oro.

Per partecipare al provino basta andare presso lo stand di Peugeot che, vista l’occasione, si trasformerà nel set del provino. All’interno bisognerà registrare una breve presentazione con simpatia, originalità e intraprendenza, che saranno le caratteristiche vincenti secondo il format del Grande Fratello.

Il concorso “Vip per una sera” è già stato nelle città di Milano, Pescara, Bari, Napoli, Firenze, Bologna e Torino. Dopo la tappa di Palermo toccherà a Venezia e Roma.

Il reality che, secondo indiscrezioni, avrà inizio dopo l’epifania su Canale 5, taglierà il traguardo della quarta edizione e sarà condotto non più da Ilary Blasi ma da Alfonso Signorini.