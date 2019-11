“Tram”, esce il nuovo singolo di Alisia Jalsy, uno spaccato sulla condizione dei giovani siciliani

Ricevi tutte le news

Alisia Jalsy, classe 99, stupisce nuovamente con “Tram”, dopo i suoi primi tre singoli “Se solamente tu”, “Fango” e “Limoncello”. Un brano in cui molti giovani si rivedono. La cantautrice scrive delle sue paure e delle sue perplessità sul suo futuro nella sua bella Sicilia. Trasferirsi per sfuggire dallo stallo in cui molti ragazzi si ritrovano dopo la scuola, il voler conoscere gente nuova e l’accarezzare un cane che simbolicamente rappresenta una situazione nuova e protetta.



Adesso studia composizione a Pescara in conservatorio “Luisa D’Annunzio”, Alisia tira un sospiro di sollievo e con un sorriso confessa che aveva rinunciato al corso di psicologia perché tanto desiderosa di riuscire ad entrare al conservatorio in composizione pop/rock che purtroppo a Palermo non esiste ancora. Pescara sarà la sua nuova casa e chissà quante note e pensieri ci regalerà in futuro.