Festa dell’albero, piantumazione e lettura di poesie a Piana degli Albanesi

PIANA DEGLI ALBANESI- Sensibilizzare i più piccoli sui temi del rispetto dell’ambiente, l’importanza della tutela e della sua salvaguardia. E’ questa la finalità della Festa dell’albero che si è svolta a Piana, su iniziativa dell’Istituto Comprensivo Skanderbeg.

Il coinvolgimento e la presenza dell’Amministrazione Comunale, degli Ispettori della Polizia Municipale nonché il contributo fattivo del Comando del Corpo Forestale di Piana, dei divulgatori e dei dirigenti del corpo Forestale della Regione Siciliana, hanno reso la manifestazione davvero ricca di momenti formativi e di crescita per gli alunni, che hanno abbracciato simbolicamente gli alberi della villa comunale.

La manifestazione si è sviluppata anche nei giardini del plesso Pietra di Maria con la piantumazione di alberi, grazie al contributo degli operai del vivaio di Piana coordinati dai dirigenti del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale. La giornata si è conclusa all’oasi del lago di Piana dove gli alunni della scuola secondaria di primo grado hanno partecipato a momenti informativi arricchiti dalla osservazione ed esplorazione della flora presente nel territorio.

Curiosità, approfondimento e partecipazione da parte dei giovani studenti durante le manifestazioni.

“Iniziative come questa – ha dichiarato il Sindaco Rosario Petta – valorizzano aspetti fondamentali per la crescita e la consapevolezza acquisita e da acquisire dei nostri studenti, dal punto di vista sociale, culturale e ambientale. In diverse occasioni, durante le letture delle poesie e dei messaggi, i bambini hanno trasmesso l’amore e l’interesse per l’amico albero; un plauso per l’organizzazione al Preside Giuseppe Russo, alla vice Preside Giusi Li Cauli a tutto il corpo docente ed all’Assessore Simona Scalia”.