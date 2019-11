Da domani torna il sole, lieve rialzo termico

SAN GIUSEPPE JATO - Verrà inaugurato alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il centro "Iyobosa" ovvero "Dio aiuta". Domenica pomeriggio, alle ore 16, in via Porta PaPalermo aperte le p..

La madre scomparsa da Campofiorito si trova in Germania

In Evidenza

"Io non sono scappata dai miei figli perché li amo e loro lo sanno, sono scappata da lui. E ho detto vado lontano da lui, e da lì combatterò per i miei figli. Sono andata via perché lui mi controllava. Noi donne dobbiamo essere libere, come gli uomini. Invece lui mi controllava il telefono". ..