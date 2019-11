Art in Fashion, la moda incontra l’arte a Monreale

MONREALE – Grande emozione e successo ieri all’evento fashionart nella Galleria d’arte civica di Monreale.

Un pomeriggio all’insegna dell’arte, moda e cultura in una location d’eccezione e passerelle artistiche, organizzata dall’assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Monreale in partnership con Eventi Cult – communication & marketing e la regia di To be model management.

Madrina della manifestazione Lorena Cacciatore, coprotagonista ultimo film con Bisio “Se mi vuoi bene”, ha presenziato alla serata il sindaco Alberto Arcidiacono, l’assessore alla Cultura Giuseppe Pupella, il consulente Salvo Giangreco e i rappresentanti dell’Associazione Commercianti di Monreale.

Consegnato il premio alla carriera al professore Giuseppe La Bruna, chiamato sul palco anche l’artista e ricercatore Filippo Panseca e l’attore Tommaso Gioietta con un toccante monologo.

Alle 18.30 inizia il defilè, organizzato magistralmente da Francesca Burgio e diretto da Roberto Capone, 30 modelle interpretano la moda di alcune aziende fornitrici della più alta fascia locale. In passerella Pacofrancisco Store, Hessian Passi e Passetti, Madì di Marzia di Gaetano, Lemorè di Dora e Maria Mirabello con i suoi outfit di abiti di seta dipinti a mano. Hanno sfilato anche la modella siciliana, seconda classificata a Miss Italia Serena Petralia, il fascino mediterraneo dell’influencer palermitana Marika Faraci e la baby modella che ha interpretato la bambola più famosa del mondo Giovanna Goglino testimonial ufficiale della pubblicità Mattel per la “Barbie”.