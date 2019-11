Salvo Lo Coco spegne 25 candeline, una carriera di successi tra lavoro, impegno e ricerca continua

Salvo Lo Coco spegne 25 candeline di attività nel mondo della moda e delle acconciature. Una carriera, quella del parrucchiere monrealese, giunta oggi al culmine di 25 anni di studio, ricerca e impegno.

Salvo nasce come acconciatore nel 1984. La sua esperienza parte da lussuosi saloni, accompagnato da i grandi maestri che lo seguono nel corso della sua formazione artistica. Decide così di far parte del mondo dell’alta moda e decide di aprire, a Monreale, un salone che in pochissimi anni conquista un posto importante nel mondo dell’ acconciatura e dell’arte.

Partecipa a al programma televisivo “Numero 1”, condotto da Pippo Baudo. Un’esperienza che lo porta a una lunga scia di importanti collaborazioni nel mondo della moda. Dall’evento “Moda Tour” nel ’97 e “Palermo la notte della moda” al Teatro Massimo, “KalsArt”, “Sicilia Fashion Village”. Lo Coco viene anche menzionato nel libro d’ arte “Alchimie dell’Immaginario”, per aver curato le acconciature delle modelle che posarono per la realizzazione di alcune tele.

Nel 2003 entra nel direttivo di Confartigianato, in cui riveste il ruolo di direttore artistico. Partecipa a progetti di riqualificazione professionale del “Parrucchiere” organizzando corsi di aggiornamento a Londra e Parigi. Oggi è presidente del Settore Benessere all’ interno di Confartigianato per Palermo e provincia.

Oggi Lo Coco è uno dei punti di riferimento non solo in provincia di Palermo del settore moda e acconciature. Viene chiamato a coordinatore numerosi team che si occupano dello stile dei capelli di numerosi eventi moda, dalle Mura delle Cattive a Villa Malfitano, fino alla collaborazione con l’ agenzia Beautik, preposta a curare il look degli ospiti vip di Dolce & Gabbana.