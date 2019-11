Monreale, la New System riassumerà tutti i lavoratori, anche i pregiudicati

Monreale – Saranno assunti tutti i lavoratori ex F. Mirto, dalla New System Service, la nuova società di gestione rifiuti che domani prenderà servizio a Monreale e tra i dipendenti della nuova azienda ci saranno anche i lavoratori ex ATO che erano rimasti senza contratto dopo il subentro della dita di San Cipirello che non avrebbe rispettato la clausola sociale e i tutti i lavoratori ex Tech. La firma sul contratto avverrà anche per i lavoratori che hanno precedenti penali.

Sono una trentina i dipendenti che dovranno attendere qualche giorno in più per prendere servizio per l’azienda marsalese che si è riservata di analizzare le fedine penali dei lavoratori. Alla fine però, come ha confermato il sindaco Arcidiacono, la firma sul contratto dovrebbe arrivare. L’unico dubbio, fanno sapere dal Comune, riguarderebbe un solo dipendente, sottoposto al momento alla custodia cautelare dell’obbligo di firma.

Sono stati giorni di fermento a Monreale dopo che alla ditta Mirto è stata inflitta un’altra interdittiva antimafia. Il Comune di Monreale, in seguito al provvedimento di cancellazione dalla lista delle aziende che possono operare con la pubblica amministrazione, ha deciso di troncare il rapporto con la ditta sancipirellese e affidare il servizio alla seconda azienda in graduatoria che sta convocando man mano tutti i lavoratori per la firma del nuovo contratto. Tra i lavoratori però era trapelata una notizia che ha fatto suonare un campanello d’allarme: a rischio ci sarebbero stati i lavoratori con precedenti penali. Una notizia smentita in parte dal sindaco di Monreale e dal team di legali che hanno seguito la vicenda.