Linee di tendenza, collezioni per tutte le occasioni, a Monreale apre la nuova gioielleria Luca Barra

MONREALE – È stata inaugurata ieri pomeriggio, alla presenza del sindaco della città di Monreale, una nuova realtà imprenditoriale nella centralissima via Roma, al numero 32.

Una gioielleria specializzata nella vendita di gioielli in acciaio, appartenenti al brand Luca Barra.

Francesco Rada è il titolare della gioielleria, e proviene da una lunga esperienza nel settore degli orologi e della oggettistica. Ha sposato il progetto di Luca Barra, il giovane (soli 38 anni) imprenditore campano, che circa 10 anni fa ha avuto l’intuito di investire nell’acciaio, un materiale che consentiva di produrre oggetti a prezzi contenuti, ma soprattutto di recepire più velocemente le mode del momento. Oggi Luca Barra è tra i leader in Italia nel settore dei gioielli in acciaio, presente in circa 1.500 gioiellerie selezionate, e che nel 2019 ha avviato l’apertura dei propri negozi monomarca.

Nel punto vendita monrealese sarà possibile trovare orologi e accessori rivolti ai giovani, un target verso il quale l’azienda ha condotto negli ultimi anni una forte campagna comunicativa per comprenderne le esigenze e adeguarsi in tempo alle tendenze emergenti. Ma si troveranno gioielli anche per uomini e donne più maturi, o per occasioni speciali. Con collezioni rinnovate per Natale, S. Valentino, per la festa dei nonni.

Qualità, creatività, semplicità e design caratterizzano i gioielli, che mescolano alle forme originali un’alta qualità dei materiali utilizzati e un’attenzione particolare per l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia nel settore orafo.

La produzione è rigorosamente Made in Italy. Tutti i gioielli Luca Barra sono realizzati in acciaio della migliore qualità 316L ipoallergenico o in metalli base, nichel free o sottoposti a placcatura elettronica al palladio o smaltati.

I gioielli in acciaio vengono trattati con IP rosa, IP gold e IP nero, trattamenti molto più resistenti rispetto alle vecchie placcature. Alcuni modelli sono arricchiti da cristalli naturali o sintetici e da perle sintetiche.

Uno dei punti forza dei gioielli Luca Barra è anche il prezzo. A linee moderne e di tendenza si accostano prezzi contenuti che permettono a chiunque di comprare un oggetto da regalare, o da indossare. #TheBestOfMe, è l’hashtag adottato dalla casa per invitare i clienti ad esprimersi al meglio indossando i suoi gioielli, per essere sempre alla moda, senza però risultare eccessivi.