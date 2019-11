Nigeriane salvate dalla schiavitù, saranno ospitate nel centro Iyobosa a San Giuseppe Jato

SAN GIUSEPPE JATO – Verrà inaugurato alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il centro “Iyobosa” ovvero “Dio aiuta”.

Domenica pomeriggio, alle ore 16, in via Porta PaPalermo aperte le porte della casa di accoglienza per ragazze nigeriane vittime della tratta delle schiave, che sarà gestita dall’associazione «Donne di Benin City» e avrà la benedizione dell’arcivescovo di Monreale, Michele Pennisi.

L’associazione, guidata dalla presidente Osas Egbon, è stata creata ed è composta da donne nigeriane ex-vittime di tratta, che da quattro anni sono impegnate per strappare via le connazionali destinate al mercato del sesso. La condivisione dello stesso dialetto e dello stesso passato è un elemento fondamentale per rassicurare le ragazze incastrate da rituali voodoo.