Monreale, la New System Service assumerà le 12 unità ex ATO e personale ex TECH

MONREALE – In seguito alle due interdittive antimafia mosse dalla Prefettura di Palermo nei confronti della società Mirto di San Cipirello, la ditta si era aggiudicata l’appalto del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel vasto territorio comunale, il comune di Monreale ha di conseguenza interrotto il rapporto con la stessa ditta che aveva vinto l’appalto, per affidarlo alla New System Service di Marsala, posizionatasi seconda in graduatoria.

Già da lunedì ripartirà il servizio sotto le insegne della nuova società, che si è impegnata ad appianare le varie posizioni contrattuali rimaste ancora in sospeso, quali l’assunzione del personale ex Ato, circa 12 unità, lasciate fuori dalla Mirto, “in violazione della clausola di salvaguardia sociale presente nel bando”, ma anche l’inserimento di buona parte degli ex lavoratori della Tech che avevano maturato il diritto all’assunzione.

La comunicazione è stata inviata anche alla Mirto SRL, ditta che ha affittato il ramo di azienda della F. Mirto srl e ha di fatto svolto il servizio nell’ultimo mese.

Tra le questioni affrontate in questi giorni c’è anche quella relativa al mancato pagamento dei lavoratori da parte della Mirto. Nei giorni passati le sigle sindacali avevano fatto pervenire una nota con la quale comunicavano al Comune il mancato pagamento da parte della Mirto degli stipendi relativi ai mesi di settembre ed ottobre ed hanno chiesto l’intervento sostitutivo del Comune ai sensi dell’articolo 30 comma 6 del codice degli appalti.

Il sindaco Alberto Arcidiacono, dopo una serie di conferenze di servizio che hanno impegnato la giunta e gli uffici per diversi giorni, ha avuto accanto una squadra ben motivata coordinata dal segretario generale Francesco Fragale, e si é avvalso della consulenza del suo esperto per le materie giuridico-amministrative, l’avvocato Alessia Meli, che ha dato i pareri agli uffici comunali che hanno portato avanti il lavoro con notevole difficoltà per le emergenze che si sono verificate.

LEGGI ANCHE: